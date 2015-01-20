Двоє з п'яти українських тенісистів вийшли у другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії

Сергій Стаховський і Еліна Світоліна вийшли у другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в той час як три інших представника, включаючи найсильнішого спортсмена України Олександра Долгополова, вибули з боротьби вже в першому раунді, повідомляє Тенісний портал України.

У матчі першого раунду харків'янин Стаховський у напруженому матчі зломив опір серба Душана Лайовича- 6:3, 4:6, 6:4, 6:7(3), 6:4. Стаховський лідирував у четвертій партії 5:2, але дозволив супернику зрівняти рахунок, а потім і виграти тай-брейк. У вирішальному сеті українець зробив брейк у 7-му геймі. При рахунку 5:3 Сергій не реалізував 2 матчболи на подачі суперника, але вже в наступному геймі взяв свою подачу "всуху".

На рахунку Стаховського 14 ейсів і 6 подвійних помилок. Українець реалізував 6 брейк-поїнтів з 15. а його суперник - 3 з 16. Він виграв за матч 180 розіграшів, в той час як Лайович - 168.

Наступним суперником українського тенісиста стане іспанець Давид Феррер, посіяний під 9 номером. Це буде четверта особиста зустріч між цими тенісистами. Всі попередні виграв іспанець.

Інша харків'янка - Еліна Світоліна - завдала поразки представниці Казахстану Юлії Путінцевій з рахунком 6:3, 7:5. Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин. На рахунку Світоліної 4 ейси і 1 подвійна помилка. Вона реалізувала 6 брейк-поінтів з 21.

По ходу другої партії українка двічі поступалася з брейком, Путінцева навіть подавала на сет за рахунку 5:4 на свою користь. Однак останні три гейми зустрічі залишилися за Світоліною. Таким чином, українка вперше в кар'єрі зуміла обіграти Юлію Путінцеву.

За вихід у третій раунд вона посперечається з Ніколь Гіббс з США, що займає 96-ю сходинку у світовій класифікації. Це буде перша зустріч між суперницями.

Найсильніший тенісист України Олександр Долгополов, посіяний в Мельбурні під 21-м номером, несподівано легко поступився Паоло Лоренці з Італії- 4:6, 3:6, 2:6. Скоріш за все, спортсмен так і не зміг повністю оговтатися від отриманого напередодні турніру травми коліна.

Крім того, Ілля Марченко програв канадцеві Мілошу Раонічу- 6:7 (3), 6:7 (3), 3:6, а Леся Цуренко поступилася американці Медісон Кіс - 3:6, 5:7.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.