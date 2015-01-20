Оприлюднено склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Антхольці

На відміну від попереднього етапу в Німеччині, на цей раз команда виступить основним складом, так як долучаться спортсмени, які проводили в Італії тренувальний збір, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

В останній момент рішенням тренерів Артем Тищенко був переведений зі складу збірної на Універсіаду в національну команду для продовження виступів на Кубку світу. Також після успішних виступів у гонках Кубка IBU черговий шанс у змаганнях найсильніших отримає Юлія Журавок. Анастасія Меркушина також вирушила в Антхольц, але участі в перегонах не прийме, а проведе тренувальний збір перед участю в чемпіонаті Європи.

Повністю склад української команди виглядає так: жінки - Валентина Семеренко, Наталія Бурдига, Юлія Джима, Ольга Абрамова, Ірина Варвинець, Юлія Журавок; чоловіки - Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Олександр Жирний і Володимир Семаков.

Етап КС в Антхольці пройде 22-25 січня. У програмі змагань заплановані чоловічі і жіночі спринти, гонки переслідування та естафети.