"Дніпро" розгромив узбецький "Локомотив" на передсезонному зборі в ОАЕ

У Дубаї (ОАЕ) завершився товариський матч, в якому дніпропетровський "Дніпро" розгромив узбецький "Локомотив" (Ташкент) з рахунком 4:0. Пряму трансляцію гри вів офіційний сайт ФК "Дніпро".

Це був другий матч української команди на зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах. І, на відміну від першої гри, яку дніпропетровці напередодні звели внічию з австралійським "Мельбурн Сіті" (1:1), пройшов з явною перевагою команди Мирона Маркевича.

Вже на 3-й хвилині гри рахунок відкрив точним ударом з пенальті Євген Селезньов. Він же зробив дубль на 40-й хвилині. Після перерви Джаба Канкава довів перевагу "Дніпра" до великоъ (50), а Роман Зозуля в кінцівці (83-я хвилина) забив четвертий гол.

21 січня "Дніпро" зіграє ще один матч - з представником чемпіонату ОАЕ "Аль-Даффра Спортклуб".