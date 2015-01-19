Влада Криму заборонили спортсменам використовувати українську символіку

Відповідний наказ «міністерства» має Центр журналістських розслідувань.

«У зв'язку з закінченням в Республіці Крим перехідного періоду міністерство просить забезпечити у відповідності з Конституцією Російської Федерації, Конституцією Республіки Крим неухильне дотримання поваги всіма працівниками і вихованцями державних установ, організацій (у тому числі громадських) і підприємств у сфері фізичної культури і спорту до державних символів Російської Федерації та Республіки Крим, а також муніципальних утворень, провести роботу щодо недопущення в повсякденній роботі та навчально-тренувальної спортивної практиці використання символіки України», - йдеться в документі.

У «міністерстві» закликали всі спортивні організації півострова проводити "цивільно-патріотичні заходи з усіма учасниками спортивного процесу".