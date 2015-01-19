Федерація біатлону України буде довічно дискваліфікувати викритих у вживанні допінгу спортсменів

З такою ініціативою виступила Федерація біатлону України, повідомляє прес-служба ФБУ.

Президент федерації Володимир Бринзак у коментарі зазначив:

"Хотів би повідомити уболівальникам і всій біатлонній громадськості важливу інформацію про ініціативу нашої федерації у світлі прикрого випадку з Сергієм Седнєвим. Ми виступили з ініціативою, і президент Міжнародної федерації біатлону (IBU) Андерс Бессеберг її повністю підтримав, в односторонньому порядку довічно відстороняти від включення до складу національної збірної України спортсменів, викритих у застосуванні заборонених препаратів і дискваліфікованих міжнародною федерацією біатлону на термін від двох років і більше. Тобто, спортсмени не зможуть обмежитися стандартною дворічною дискваліфікацією - шлях у збірну України для них буде закритий назавжди. Ми сподіваємося, що це змусить більше задуматися тих, хто спробує вести нечесну боротьбу і своїми діями дискредитувати нашу федерацію. Це жест доброї волі з нашого боку, яким хочемо підкреслити, що завжди виступаємо лише за чесну боротьбу. А, може бути, таку ініціативу підтримають і інші національні федерації".

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про позитивний аналізі допінг-проби А колишнього біатлоніста збірної України Сергія Седнєва. Позитивна проба була взята ще 22 січня 2013 року в Антхольці. Після первинної перевірки в 2013 році Седнєву не було повідомлено про позитивний результат і тільки після повторної перевірки в грудні 2014 року прийшло повідомлення про виявлення невизначеного забороненого препарату. Федерація біатлону України, у відповідності зі ст. 6.5 Антидопінгових правил IBU, провела внутрішнє розслідування, в результаті якого спортсмен не зміг пояснити або спростувати факт вживання ним заборонених речовин.

Седнєв завершив кар'єру в грудні 2014 року. Він є бронзовим призером Чемпіонату світу-2011 в естафеті, а також срібним і бронзовим призером чемпіонату Європи-2009 і Універсіади-2007.