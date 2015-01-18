Американець Дженнінгс заявив про підписання контракту на бій з Кличком

Американський супертяж Брайант Дженнінгс повідомив про те, що його команда домовилася про бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко, повідомляє Boxingscene.com.

"Цей поєдинок відбудеться. Все зроблено. Бій пройде 25 квітня в Madison Square Garden в Нью-Йорку" - заявив Дженнінгс.

Дженнінгс з самого початку був пріоритетним варіантом для вільного захисту чемпіонських титулів Володимира Кличка, але переговори між командами боксерів призупинилися після поглинання промоутерською компанією Rock Nation, яка належить реперові Jay-Z, компанії Gary Shaw Productions з якою працює Дженнінгс

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що поєдинок пройде не в Madison Square Garden, а на іншій арені Нью-Йорка - Barclay's Centrer в Брукліні.