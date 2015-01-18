Американський боксер Уайлдер завоював титул чемпіона світу WBC

12:51, 18 січня 2015
Спорт
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Він став претендентом на бій за титул абсолютного чемпіона з Кличком

Деонтей Уайлдер стал официальным претендентом на бой с Кличко / sport-xl.org

Американський супертяж Деонтей Вайлдер переміг канадця Бермейна Стіверна в бою за титул чемпіона світу WBC.

Поєдинок завершився перемогою за очками одноголосним рішенням суддів- 118:109, 119:108, 120:107.

Поєдинок пройшов з помітною перевагою американця, який вперше в кар'єрі провів весь 12-раундовий поєдинок. До цього 32 боя він виграв нокаутом.

Таким чином, Вайлдер став офіційним претендентом на бій за звання абсолютного чемпіона світу з Володимиром Кличко, який володіє усіма титулами, крім поясу WBC - WBA, WBO. IBF і IBO. Об'єднавчий бій, орієнтовно, відбудеться до кінця 2015-го року.

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