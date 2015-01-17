Українець Марченко вийшов до основної сітки тенісного Australian Open

Український тенісист Ілля Марченко успішно подолав кваліфікацію на першому в нинішньому сезоні турнірі "Великого Шолома" - Відкритому чемпіонаті Австралії, повідомляє Тенісний портал України.

У фіналі відбіркового турніру донеччанин за 1 годину 19 хвилин обіграв польського тенісиста Лукаша Кубота з рахунком 6:2, 6:2. На рахунку українця 6 ейсів і 2 подвійні помилки. За весь матч Кубот зумів заробити лише 1 брекпойнт, який не вмів реалізувати.

Таким чином, Марченко став третім українцем в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії в чоловічому одиночному розряді після Олександра Долгополова і Сергія Стаховського, що потрапили туди автоматично, завдяки високому особистому рейтингу.

У свою чергу, у жіночому турнірі Марина Заневська не зуміла потрапити в основну сітку, програвши у фіналі кваліфікаційних змагань росіянці Євгенії Родіній.

У жіночому турнірі братимуть участь дві українки, які також потрапили в основну сітку автоматично, завдяки своєму високому рейтингу - Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open пройде у Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.