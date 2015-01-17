"Отамани" розгромили мексиканців з рахунком 4:1

У столичному Виставковому центрі "ACCO International" завершився матч 1-го туру Всесвітньої серії боксу (WSB), в якому "Українські отамани" обіграли "Мексиканських воїнів" з рахунком 4:1.

Доля матчу вирішилася в перших чотирьох боях.

У ваговій категорії до 49 кг Хасанбой Дусматов одноголосним рішенням суддів здолав Хоселіто Веласкеса (48:47, 48:47, 48:47). Потім у ваговій категорії до 56 кг Микола Буценко виявився значно сильніше Серхіо Чирино - 50:45, 50:45, 50:45. В наступному бою (вагова категорія до 64 кг) Володимир Матвійчук поступився Раулю Курьєлу- 44:50, 47:48, 45:50. Але, вже у четвертому поєдинку (вагова категорія до 75 кг) Хоршид Норматов був сильнішим Місаеля Родрігеса (50:45, 49:46, 50:45). Нарешті, у ваговій категорії до 91 кг Денис Пояцика здолав Крістіана Демажа(50:45; 50:45, 50:45).з

Таким чином, українці виграли цей матч з рахунком 4:1, почавши з перемоги сезон WSB.