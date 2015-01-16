Відбірковий турнір ЧС-2018 побив рекорд за кількістю учасників

У відбірковому турнірі Чемпіонату світу з футболу-2018 вперше в історії турніру візьмуть участь збірні всіх 209 національних асоціацій, що входять до складу FIFA, повідомляється в офіційному Twitter оргкомітету турніру.

Матчі першого раунду кваліфікації в зоні КОНКАКАФ (Конфедерація футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну) стартують вже 23 березня 2015 року. В Європі попередній турнір розпочнеться восени 2016 року. Відбір до ЧС триватиме до листопада 2017 року.

Команди розіграють 31 путівку у фінальний турнір. 32-м учасником ЧС автоматично стане збірна Росії.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

Протягом останнього часу лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму і підтримку терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.