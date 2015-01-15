"Українські отамани" успішно пройшли процедуру зважування перед першим матчем сезону
Новий сезон розпочнеться для української команди 16 січня
Боксери команд "Українські отамани" та "Мексиканські воїни" пройшли офіційну процедру зважування перед стартовим матчем сезону-2015 Всесвітньої серії боксу. Усі боксери вклалися в відведену вагу, повідомляє прес-служба українського клубу.
В першому матчі сезону команди виступлять у таких складах: вагова категорія 49 кг, Хасанбой Дусматов «Українскі отамани» — Хоселіто Веласкес «Мексиканські воїни»; вагова категорія 56 кг, Микола Буценко «Українські отамани» — Серхіо Чіріно «Мексиканські воїни»; вагова категорія 64 кг, Володимир Матвійчук «Українські отамани» — Рауль Курьєл «Мексиканські воїни»; вагова категорія 75 кг, Хоршид Норматов «Українські отамани» — Місаель Родрігес «Мексиканські воїни»; вагова категорія до 91 кг, Денис Пояцика «Українські отамани» — Крістіан Демаж «Мексиканські воїни».
16 січня боксери вийдуть на ринг виставкового центру АККО Інтернешнл у Києві на дебютний бій у п`ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу. Початок вечора боксу о 21:00.
УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.