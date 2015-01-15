"Українські отамани" успішно пройшли процедуру зважування перед першим матчем сезону

Боксери команд "Українські отамани" та "Мексиканські воїни" пройшли офіційну процедру зважування перед стартовим матчем сезону-2015 Всесвітньої серії боксу. Усі боксери вклалися в відведену вагу, повідомляє прес-служба українського клубу.

В першому матчі сезону команди виступлять у таких складах: вагова категорія 49 кг, Хасанбой Дусматов «Українскі отамани» — Хоселіто Веласкес «Мексиканські воїни»; вагова категорія 56 кг, Микола Буценко «Українські отамани» — Серхіо Чіріно «Мексиканські воїни»; вагова категорія 64 кг, Володимир Матвійчук «Українські отамани» — Рауль Курьєл «Мексиканські воїни»; вагова категорія 75 кг, Хоршид Норматов «Українські отамани» — Місаель Родрігес «Мексиканські воїни»; вагова категорія до 91 кг, Денис Пояцика «Українські отамани» — Крістіан Демаж «Мексиканські воїни».

16 січня боксери вийдуть на ринг виставкового центру АККО Інтернешнл у Києві на дебютний бій у п`ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу. Початок вечора боксу о 21:00.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.