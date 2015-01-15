Вартість аренди "Арени-Львів" за футбольний матч зросла у півтора рази - до 200 тисяч гривень

З початком 2015 року базова вартість оренди стадіону "Арена Львів" зросла зі 140 до 200 тис. грн. за матч, повідомляє Zaxid.net.

Держава більше не платитиме за комунальні платежі стадіону, відтак «Арені Львів» потрібно годувати себе самій, а це можливо тільки за умови проведення якнайбільшої кількості футбольних матчів, пише видання з посилання на керівництво стадіону.

"По-перше, зросли тарифи на електроенергію. По-друге, цього року з бюджету країни не виділятимуть коштів для сплати комунальних платежів підприємства. По-третє, у порівнянні з літом 2014 року зріс штат «Арени Львів» з 35 до 67 осіб. Це мінімальна кількість працівників, які можуть підтримувати всі системи стадіону у робочому стані. Підрахувавши усі показники, ми встановили нову базову ціну за футбольний матч - 200 тис. гривень", - коментує директор стадіону Денис Ринський.

Разом з тим, донецький «Шахтар» ще не продовжив угоду щодо оренди стадіону «Арена Львів». Від початку оренди стадіону ФК «Шахтар» власними коштами та з допомогою працівників «Арени Львів» утримував поле. «Гірники» не скупилися на догляд за покриттям арени і застосовували найдорожчі технології. Тепер представники «Шахтаря» хочуть, аби інші команди, які гратимуть на полі «Арени Львів», частково компенсували ці витрати. У свою чергу, керівництво «Арени Львів» не може погодитись на вимоги «гірників», адже за такими умовами проведення матчу на стадіоні стане не по кишені не лише іншим клубам, а й національній збірній України.

Окрім 7 матчів «Шахтаря», які повинні відбутись у Львові до завершення сезону 2014/15, на «Арені Львів» планують провести матч у рамках відбору до Євро-2016 Україна-Люксембург (14 червня) і два матчі жіночої збірної України. Можливо, саме у Львові відбудеться товариський матч української збірної проти Тунісу або Чехії (орієнтовно березень 2015 року), а також відбірковий матч до Євро-2016 Україна-Білорусь (5 вересня).

Як повідомляв УНІАН, "Арена Львів" була одним з чотирьох українських стадіонів, на яких проводилися матчі Євро-2012. Стадіон було відкрито у листопаді 2011 року. Після Євро поширювалися чутки, що арену можуть розібрати через відсутність попиту на проведення заходів.