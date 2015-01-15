Бій Кличко-Бріггс може відбутися в Мюнхені - менеджер українця

Менеджер чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українця Володимира Кличка Бернд Бенте заявив, що можливий бій українського чемпіона проти американця Шеннона Бріггса може пройти в німецькому Мюнхені, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличка з посиланням на німецький телеканал RTL.

"Якщо команді Кличко все-таки не вдасться домовитися про бій з американцем Браянтом Дженнінгсом на 25 квітня в Нью-Йорку, його наступний бій відбудеться у Мюнхені, для чого команда українця вже зарезервувала арену в цьому німецькому місті", - заявив Бенте.

Нагадаємо, що напередодні сам Володимир в ефірі цього телеканалу заявив, що у нього є бажання зустрітися з Шенноном Бріггсом.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Дженнінгс опинився на межі зриву через продаж промоутером Гері Шоу компанії Gary Shaw Productions реперу Jay-Z. Саме ця компанія займається організацією бою в Нью-Йорку.