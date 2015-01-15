Чотири представника України продовжать боротьбу в кваліфікації тенісного Australian Open

Марченко вийшов у фінальний раунд кваліфікації, в той час як у жіночому турнірі пройшов тільки перший раунд, повідомляє офіційний сайт змагань.

Марченко вийшов до фіналу кваліфікаційного турніру завдяки перемозі у впертій боротьбі над угорцем Мартоном Фучовичем- 4:6, 6:4, 9:7. Поєдинок тривав більше 2,5 годин. У вирішальному сеті Марченко вів з брейком 4:2, але дозволив супернику зрівняти рахунок, після чого з величезними труднощами добився перемоги. При цьому, в угорця було 4 матч-бола. За вихід в основний турнір Марченко позмагається у фіналі кваліфікації з поляком Лукашем Куботом.

У свою чергу, у жінок Юлія Бейгельзімер здолала канадку Габріелу Дабровскі - 6:3, 6:4, Катерина Бондаренко була сильнішою австралійки Кімберлі Біррелл- 6:2, 4:6, 6:2, а Марина Заневська зуміла здобути вольову перемогу над китаянкою Кай-Лін Чанг- 3:6, 6:3, 6:2.

У той же час, ще три українки завершили боротьбу у змаганнях вже після першого матчу. Людмила Кіченок поступилася представниці Польщі Катаржині Пітер - 5:7, 3:6, її сестра Надія Кіченок у впертій боротьбі програла Акгюль Аманмурадовій з Узбекистану- 3:6, 7:6(2), 5:7, а Анастасія Васильєва не змогла обіграти японку Хіроко Кувата- 6:1, 5:7, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, окрім 7 представників України у кваліфікаційному турнірі, ще четверо автоматично отримали право взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії завдяки своєму високому рейтингу. Автоматично потрапили в список учасників основного турніру Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Кваліфікаційний турнір триватиме до 17 січня.

Основні змагання Australian Open, першого турніру року серії "Великого шолома", пройдуть в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.