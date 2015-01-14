Молодіжна збірна України з футболу візьме участь в турнірі у Туреччині

Молодіжна збірна команда України з футболу (U-21) проведе селекційний збір у Туреччині, який триватиме з 17 січня по 1 лютого. Протягом цього періоду підопічні Сергія Ковальця проведуть шість матчів - три гри в рамках турніру Enda Cup, а також ще три товариських поєдинки, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Свій збір команда розпочне 17 січня, коли всі футболісти зберуться в Києві, а вже 18 січня гравці вирушать до Туреччини.

На збір головний тренер «молодіжки» Сергій Ковалець викликав 24 футболісти. Слід відзначити, що в списку традиційно немає футболістів 1995 року (U-20) народження, які готуються до Чемпіонату світу, що пройде в травні у Новій Зеландії, а також футболістів, які поїхали на збори з першими командами своїх клубів. Найбільше представництво у списку мають три провідні українські клуби - «Динамо», «Шахтар» та «Дніпро», що делегували до збірної по п’ять футболістів.

Склад команди виглядає таким чином:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо-2», Київ), Євген Гриценко («Шахтар», Донецьк), Тимофій Шеремета («Металург», Запоріжжя).

Захисники: Ігор Дуць, Михайло Шишка (обидва - «Шахтар», Донецьк), Валерій Болденков, Олександр Азацький («Динамо-2», Київ), Олександр Сваток, Олександр Мігунов (обидва - «Дніпро», Дніпропетровськ), Дмитро Фатєєв («Зірка», Кіровоград), Артем Філімонов («Чорноморець», Одеса).

Півзахисники: Артем Фаворов («Оболонь-Бровар», Київ), Сергій Горбунов («Дніпро», Дніпропетровськ), Юрій Глущук («Шахтар-3», Донецьк), Олександр Андрієвський («Металіст», Харків), Іван Гребенюк («Суми», Суми), Олег Данченко («Чорноморець», Одеса), Дмитро Задернецький («Волинь», Луцьк), Святослав Козловський («Дніпро», Дніпропетровськ).

Нападники: Андрій Блізніченко («Дніпро», Дніпропетровськ), Віталій Гемега, Олексій Хобленко («Динамо-2», Київ), Денис Безбородько («Шахтар», Донецьк), Володимир Барілко («Металіст», Харків).

Суперниками молодіжної збірної України на Enda Cup у Туреччині будуть команди Узбекистану, Албанії та Ірану.