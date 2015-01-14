Іванчук став одноосібним лідером престижного шахового турніру у Вейк-ан-Зеє
16:13, 14 січня 2015Спорт
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Після чотирьох турів одного з найпрестижніших у світі шахових турнірів в голландському Вейк-ан-Зеє одноосібним лідером став український гросмейстер Василь Іванчук.
Здолавши француза Іванчук став одноосібним лідером турніру / facebook.com/tatasteelchess
На рахунку львів'янина 3,5 набраних очки, повідомляє офіційний сайт змагань.
У четвертому турі Іванчук, який грав білими фігурами, здобув перемогу над французом Максимом Вашьє-Лагравом. Партія завершилася на 30-му ході.
Слідом за українцем у таблиці йдуть Дін Лижэнь (Китай) і Фабіано Каруана (Італія), які набрали по 3 очки.
У 77-му традиційному шаховому турнірі Tata Steel Chess Tournament» беруть участь 14 гросмейстерів на чолі з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном і триразовою чемпіонкою світу серед жінок (2010, 2011, 2013) китаянкою Хоу Іфань. Середній рейтинг учасників - 2746.
Турнір проходить з 10 по 25 січня.
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