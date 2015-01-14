Іванчук став одноосібним лідером престижного шахового турніру у Вейк-ан-Зеє

16:13, 14 січня 2015
Спорт
228

Після чотирьох турів одного з найпрестижніших у світі шахових турнірів в голландському Вейк-ан-Зеє одноосібним лідером став український гросмейстер Василь Іванчук.

Одолев француза Иванчук стал единоличным лидером / facebook.com/tatasteelchess

На рахунку львів'янина 3,5 набраних очки, повідомляє офіційний сайт змагань.

У четвертому турі Іванчук, який грав білими фігурами, здобув перемогу над французом Максимом Вашьє-Лагравом. Партія завершилася на 30-му ході.

Слідом за українцем у таблиці йдуть Дін Лижэнь (Китай) і Фабіано Каруана (Італія), які набрали по 3 очки.

У 77-му традиційному шаховому турнірі Tata Steel Chess Tournament» беруть участь 14 гросмейстерів на чолі з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном і триразовою чемпіонкою світу серед жінок (2010, 2011, 2013) китаянкою Хоу Іфань. Середній рейтинг учасників - 2746.

Турнір проходить з 10 по 25 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter