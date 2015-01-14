Іванчук став одноосібним лідером престижного шахового турніру у Вейк-ан-Зеє

На рахунку львів'янина 3,5 набраних очки, повідомляє офіційний сайт змагань.

У четвертому турі Іванчук, який грав білими фігурами, здобув перемогу над французом Максимом Вашьє-Лагравом. Партія завершилася на 30-му ході.

Слідом за українцем у таблиці йдуть Дін Лижэнь (Китай) і Фабіано Каруана (Італія), які набрали по 3 очки.

У 77-му традиційному шаховому турнірі Tata Steel Chess Tournament» беруть участь 14 гросмейстерів на чолі з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном і триразовою чемпіонкою світу серед жінок (2010, 2011, 2013) китаянкою Хоу Іфань. Середній рейтинг учасників - 2746.

Турнір проходить з 10 по 25 січня.