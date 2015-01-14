Українські тенісистки дізналися суперниць по кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії

Шість представниць України, які візьмуть участь у кваліфікаційному турнірі Відкритого чемпіонату Австралії, дізналися своїх суперниць в першому раунді, повідомляє Тенісний портал України.

За підсумками жеребкування, в першому раунді Катерина Бондаренко зіграє з 16-річною австралійкою Кімберлі Біррелл (953-я в світовому рейтингу), Юлія Бейгельзімер поміряється силами з 22-річною канадською тенісисткою Габріелою Дабровською (167), Анастасія Васильєва побореться з 20-річною японкою Хірокі Кувата (180), Марина Заневська, посіяна під 14 номером, зустрінеться з 24-річною Кай-Лін Чжан з Китаю (164), Людмила Кіченок зіграє з 23-річною польською тенісисткою Катаржиной Пітер (175), а Надія Кіченок проведе стартовий матч проти 30-річної Акгуль Аманмурадової з Узбекистану (209).

Примітно, що Катерина Козлова, яка теоретично могла взяти участі у Відкритому чемпіонаті Австралії, продовжує виступи на іншому змаганні в Хобарті і через це знялася з куди більш престижного чемпіонату.

Крім того, завдяки високому рейтингу, автоматично потрапили в список учасниць основного турніру Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Кваліфікаційний турнір Відкритого чемпіонату Австралії стартує в Мельбурні 15 січня вранці за київським часом.

Основні змагання Australian Open, першого турніру року серії "Великого шолома", пройдуть в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.