WSB, 1-й тур, "Українські отамани" - "Мексиканські воїни": відео онлайн-трансляція

Боксерська команда "Українські отамани" 16 січня проведе першу матчеву зустріч сезону-2015 у Всесвітній серії боксу проти "Мексиканських воїнів".

Це буде перша з 14 зустрічей групового етапу сезону.

Згідно з регламентом змагань на першому етапі "отамани" потрапили у групу "А", де її суперниками будуть 7 колективів. Буде проведено турнір у два кола, у якому команди проведуть по 14 зустрічей - з кожним суперником вдома і на виїзді. У числі інших, суперниками українців буде і "Російська боксерська команда".

Груповий турнір триватиме до 24 квітня.

У складі команди в нинішньому сезоні 49 спортсменів в 10 вагових категоріях - від чотирьох до семи спортсменів у кожній категорії.

У першому матчі сезону команди виступлять у таких складах:

вагова категорія 49 кг: Хасанбой Дусматов «Українські отамани» - Хоселіто Веласкес «Мексиканські воїни»;

вагова категорія 56 кг: Микола Буценко «Українські отамани» - Серхіо Чиріно «Мексиканські воїни»;

вагова категорія 64 кг: Володимир Матвійчук «Українські отамани» - Рауль Кур’єл «Мексиканські воїни»;

вагова категорія 75 кг: Хоршид Норматов «Українські отамани» - Мікаель Родрігес «Мексиканські воїни»;

вагова категорія до 91 кг: Денис Пояцика «Українські отамани» - Крістіан Демаж «Мексиканські воїни».

Перший матч сезону-2015 для "Українських отаманів" відбудеться 16 січня в Києві у Виставковому центрі "ACCO International". Початок - о 21.30.