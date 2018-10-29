Чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу та фітнес-бікіні, 03.11 - 04.11, Київ: Палац культури КПІ
3 і 4 листопада в Києві пройде Чемпіонат України з бодібілдингу, менс фізик, бодіфітнесу та бікіні в залі Будинку культури «КПІ».
Культуристи зі всіх регіонів з'їдуться до Києва, щоб визначити кращих з кращих. А спортсмени, які завоювали звання чемпіонів, отримають чудовий шанс представляти свою рідну країну на міжнародній спортивній арені.
Чому варто піти
1. Відомі професійні атлети
2. Велика кількість учасників
3. Ближче познайомитися з бодібілдингом і фітнесом
4. Безкоштовна дегустація спортивного харчування
Дисципліни
Крім класичного і чоловічого бодібілдингу, регламент Чемпіонату України передбачає змагання з наступних дисциплін:
• масл фізик;
• фізик;
• бодіфітнес;
• велнес-фітнес;
• фітнес-бікіні;
• жіночий фітнес.
Про локації і часу проведення
3 і 4 листопада пройдуть, як півфінальні баталії, так і безпосередньо фінали. Починатися змагання буде 3 листопада в 11-00, а в 19-00 завершуватися, і 4 листопада з 13-00 до 20-00.
Чемпіонат пройде в стінах Центру культури і мистецтв Київського політехнічного інституту імені Сікорського на проспекті Перемоги, 37.
Організаційні питання
Головним організатором чемпіонату виступила Федерація бодібілдингу та фітнесу міста Києва, а посильну допомогу столичної організації надають Міністерство молоді та спорту України, а також Національна федерація бодібілдингу України. Офіційним генеральним спонсором турніру є інтернет-магазин харчування для спортсменів Belok UA.
Коли: 3-4 листопада 2018 р
Де: м Київ, вул. Перемоги, 37 в приміщенні КПІ ім. Ігоря Сікорського (Центр культури та мистецтв)
Вартість квитків: від 175 до 250 грн
З питань бронювання квитків: concert.ua