Чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу та фітнес-бікіні, 03.11 - 04.11, Київ: Палац культури КПІ

3 і 4 листопада в Києві пройде Чемпіонат України з бодібілдингу, менс фізик, бодіфітнесу та бікіні в залі Будинку культури «КПІ».

Культуристи зі всіх регіонів з'їдуться до Києва, щоб визначити кращих з кращих. А спортсмени, які завоювали звання чемпіонів, отримають чудовий шанс представляти свою рідну країну на міжнародній спортивній арені.

Чому варто піти

1. Відомі професійні атлети

2. Велика кількість учасників

3. Ближче познайомитися з бодібілдингом і фітнесом

4. Безкоштовна дегустація спортивного харчування

Дисципліни

Крім класичного і чоловічого бодібілдингу, регламент Чемпіонату України передбачає змагання з наступних дисциплін:

• масл фізик;

• фізик;

• бодіфітнес;

• велнес-фітнес;

• фітнес-бікіні;

• жіночий фітнес.

Про локації і часу проведення

3 і 4 листопада пройдуть, як півфінальні баталії, так і безпосередньо фінали. Починатися змагання буде 3 листопада в 11-00, а в 19-00 завершуватися, і 4 листопада з 13-00 до 20-00.

Чемпіонат пройде в стінах Центру культури і мистецтв Київського політехнічного інституту імені Сікорського на проспекті Перемоги, 37.

Організаційні питання

Головним організатором чемпіонату виступила Федерація бодібілдингу та фітнесу міста Києва, а посильну допомогу столичної організації надають Міністерство молоді та спорту України, а також Національна федерація бодібілдингу України. Офіційним генеральним спонсором турніру є інтернет-магазин харчування для спортсменів Belok UA.

Коли: 3-4 листопада 2018 р

Де: м Київ, вул. Перемоги, 37 в приміщенні КПІ ім. Ігоря Сікорського (Центр культури та мистецтв)

Вартість квитків: від 175 до 250 грн

З питань бронювання квитків: concert.ua