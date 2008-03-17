Протасов - уболівальникам: давайте один одного поважати

На післяматчевій прес-конференції тренер "Дніпра" Олег Протасов висловив свою думку...

Про результат

- Перш за все, радує те, що ми, нарешті, завоювали три очки в одній грі (матч 21 туру Дніпро - Зоря 1:0, - ред.). Ми непросто входимо в другу частину чемпіонату, і потрібен максимум зусиль, щоб показати і гідний футбол і результат. Ми намагаємося налагодити нові ігрові зв`язки, а на це завжди потрібен час. Принаймні, вибір гравців у нас зараз великий. Сьогодні наша перевага була помітною.

Про гру - Мабуть, Зоря і не претендувала ні на що в цьому матчі, сподіваючись, можливо, забити один гол на контратаці. Звичайно, ведучи в рахунку тільки в один м`яч, ми ризикували пропустити контратаку і втратити ще два очки. З нашого боку було дуже мало активності біля воріт суперника: біля штрафного майданчика суперника знаходилося дуже багато людей, а ми не проявляли уміння зламувати насичену оборону. Упевнений, що в наступному матчі із Закарпаттям нас чекає така ж важка боротьба.

Про тактику - Коли я прийшов, у мене питали, чому ми граємо тільки з одним нападаючим. Наступним питанням було, чому я граю з двома опорними. Весь час будуть питання, чому така схема, а не інша. Постійно хтось буде незадоволений. Адже, припустімо, виходячи з того, як сьогодні зіграли Мазилу і Самодін, краще було б виставити п`ять півзахисників і одного нападаючого. Але тоді відразу б запитали, як це вдома із Зорею можна грати з одним форвардом. Дивитимемося, яка ситуація в команді, який суперник. Якщо зараз ставити Грицая або Шелаєва другим опорним, на фланг потрібно йти Назаренку. Можна довго обговорювати цю тему. Ми бачимо гравців весь тиждень і намагаємося вибрати оптимальний склад.

Про лідера - Русола команда вибрала першим віце-капітаном, другий віце-капітан - Кернозенко. Вони надягають пов`язку, якщо немає Шелаєва. А про те, що хлопці не завжди проявляють лідерські якості, ми говорили і раніше. Такі вже вони у нас хороші скромні хлопці.

Про претензії уболівальників

- Хотілося б повернутися до випадку після матчу в Ахтирці, коли уболівальники зупинили автобусз командою. Поки я тут працюватиму, з автобуса більше ніхто не вийде. З збудженим натовпом розмовляти нереально. Це не найоптимальніший спосіб виражати незадоволення командою. Тому пропоную в таких випадках виходити на мене через прес-службу: знайдіть 6-7 чоловік, здатних висловлювати свої думки, я приведу з собою декілька хлопців, і ми поспілкуємося.

Але з автобуса більше ніхто не вийде. Я розумію, що люди вболівають, хочуть виразити емоції, але давайте робити це цивілізованіше. Якщо є конкретні претензії, потрібно щось сказати команді, я організую цю зустріч. Тільки давайте один одного поважати.

Football.ua