У розширений список юніорської збірної України з хокею увійшли 37 гравців

У розширений список увійшли 37 хокеїстів - 5 воротарів, 14 захисників і 18 нападників, повідомляє прес-служба ФХУ.

З них лише троє хокеїстів представляють українські клуби, а ще двоє перебувають на даний момент без клубів. Найбільше поширене представництво в списку у заокеанських ліг - 15 хокеїстів. По п'ять гравців представляють російські і австрійські команди, троє - шведські, двоє - чеські і по одному представнику польських і словацьких клубів.

Повністю склад команди виглядає таким чином:

Воротарі - Микита Гордюшин (1998, ХК "Дмітров", Росія), Богдан Дяченко (1998, ХК "Дмітров", Росія), Юрій Краснопольський (1998, Олімпієць, Росія), Іван Кучер (1997, без клубу), Богдан Шарапат (Holy Ghost Prep., SHSHL, США).

Захисники - Олександр Александров (1997, без клубу), Назарій Бабчук (1997, Летняни, Словаччина), Олександр Буняк (1998, Whatcom Warriors, PCAHA), Олександр Влад (1997, Спарта, Чехія), Іван Ганопольський (1998, Alliston Coyotes, GMHL, США), Андрій Григор'єв (1998, Ред Булл Австрія), Кирило Жовнір (1997, Colorado Evolution, WSHL), Владислав Зельдич (1998, Ловер Аустрія Старз, Австрія), Дмитро Кобилянський (1997, Team Comcast, USPHL), Ігор Мережко (1998, Ред Булл Австрія), Віталій Новицький (1997, Team Comcast, USPHL, США) Станіслав Ординский (1998, Нюнасхамнс, Швеція), Юрій Поцелуєнко (1998, Compete Hockey, CSSHL, США/Канада), Юрій Шпак (1997, New Jersey Rockets, Tier 1 EHL, США).

Нападники - Сергій Алексанян-Петрович (1997, СДЮСШОР, ЮХЛ), Олексій Ворона (1997, Міхаловце, Словаччина), Михайло Геворкян (1997, Орбіта, Росія), Ілля Генералов (1997, Атлант, Росія), Єгор Герасименко (1997, Shattuck St. Mary's, NLHL, США), Антон Гулько (1997, St. Johnsbury, Vermont HS, США), Андрій Денискін (1998, Compete Hockey, CSSHL, США/Канада), Юрій-Василь Качан (1998, Нюнасхамнс, Швеція), Артем Луб'яной (1997, North York Renegades, GMHL, Канада), Вадим Мазур (1998, Ред Булл Австрія), Філіп Матвієнко (СДЮСШОР, ЮХЛ), Денис Мостовий (1997, ХК Уінгз, Швеція), Ренат Нігматуллін (1997, St. Johnsbury, Vermont HS, США), Ярослав Свищев (1997, СДЮСШОР, ЮХЛ), Богдан Ступак (1999, Ловер Аустрія Старз, Австрія), Артур Терчієв (1997, Toronto Jr. Canadiens, GTHL, Канада), Євген Фадєєв (1997, Madison Capitols, USHL, США), Дмитро Щербаков (1998, Сточновец, Польща).

Нагадаємо, що в грудні команда Андрія Савченка перемогла на міжнародному хокейному турнірі "Кубок чотирьох націй" в Будапешті, залишивши позаду однолітків із Угорщини і словацького клубу "Слован". Найближчий навчально-тренувальний збір команди повинен початися 2 лютого.

Чемпіонат світу U-18 у Дивізіоні 1 (група В) пройде в Маріборі (Словенія) з 12 по 18 квітня.