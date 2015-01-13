Тенісист Стаховський програв у першому колі турніру в Сіднеї

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар'єр на турнірі ATP у Сіднеї (Австралія), де поступився аргентинцеві Хуану-Мартіну дель Потро, повідомляє Тенісний портал України.

У зустрічі з колишнім четвертим номером світового рейтингу українець зумів нав'язати супернику боротьбу в другій партії, але програв на тай-брейку- 3:6, 6:7(4).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. На рахунку Стаховського 7 ейсів і 3 подвійних помилки. Аргентинський тенісист також відзначився 7 подачами навиліт, однак не зробив жодної подвійної помилки.

Українець виступить в Сіднеї також у парному розряді, разом з росіянином Теймуразом Габашвілі.

Раніше на турнірі в Сіднеї в жіночому одиночному розряді свої матчі першого кола програли Еліна Світоліна, Ольга Савчук і Леся Цуренко.

Турнір у Сіднеї є останнім підготовчим змаганням до першого турніру року серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open пройде у Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.