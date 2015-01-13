Оприлюднено склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Рупольдінгу

Тренерська рада збірної України з біатлону визначила склад команди на 5-й етап Кубка світу, який у середу стартує в Німеччині, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

У зв'язку з від'їздом частини спортсменів в Антхольц (Італія) для проведення зборів, команда поповнилася двома спортсменами з числа тих, що виступали у другій команді на Кубку IBU. Шанс спробувати свої сили у змаганнях Кубка світу отримали Надія Бєлкіна та Дмитро Русинов.

Повністю склад збірної України в Рупольдінгу виглядає так: жінки - Валентина Семеренко, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець і Надія Бєлкіна; чоловіки - Артем Тищенко, Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков і Дмитро Русинов.

Етап Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина) пройде 14-18 січня.