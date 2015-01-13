Українка Оляновська претендує на звання найкращої легкоатлетки грудня в Європі

Цього разу до нього увійшла українка Людмила Оляновська, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Спортсменка 24 грудня у Сумах перемогла на змаганнях зі спортивної ходьби на призи Володимира Голубничого на дистанції 5000 метрів з результатом 21.21,13.

ЄАА визначає найкращого легкоатлета місяця з 2007-го року. У голосуванні беруть участь вболівальники, представники ЗМІ та експерти. При підбитті підсумків, кожна з цих трьох груп враховується, як третина голосів. Переможець кожного з опитувань отримує 10 балів, атлет, що посів друге місце – 9 і т.д.

Віддати свій голос кожен бажаючий може на сторінці ЄАА у мережі Facebook. Голосування триватиме до 13:00 за київським часом неділі, 18 січня.

Як повідомляв УНІАН, найкращим легкоатлетом листопада 2014-го року був визнаний українець Сергій Лебідь.