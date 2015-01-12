Кращим футболістом світу 2014 року став Кріштіану Роналду

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала кращим гравцем 2014 року - володарем "Золотого м'яча" - португальця Кріштіану Роналду.

Про це було оголошено сьогодні ввечері на спеціальній церемонії в Цюріху.

На звання кращого футболіста світу претендували Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина) і воротар збірної Німеччини, чемпіон світу-2014 Мануель Нойєр.

У символічну збірну року увійшли воротар Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина), захисники Серхіо Рамос (Реал, Іспанія), Давид Луїс (ПСЖ, Бразилія), Тіаго Сілва (ПСЖ, Бразилія), Філіп Лам ("Баварія", Німеччина), півзахисники Тоні Кроос (Реал, Німеччина), Анхель Ді Марія (МЮ, Аргентина), Андрес Іньєста (Барселона, Іспанія) і нападники Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Арьєн Роббен (Баварія, Нідерланди).

Кращим тренером 2014-го року став Йоахім Лев (наставник Чемпіона світу-2014 збірної Німеччини)

У жіночому футболі кращою названа Надін Кесслер (Німеччина).

Кращим тренером серед жіночих команд став Ральф Келлерман ("Вольфсбург", Німеччина - переможець Ліги чемпіонів УЄФА).

Золотий м'яч ФІФА (FIFA Ballon d'or) - щорічна футбольна нагорода, що вручається найкращому футболістові минулого календарного року. Їй нагороджується футболіст, який набрав найбільшу кількість голосів тренерів і капітанів національних збірних, а також журналістів зі всього світу.

Нагорода була заснована в 2010 році після злиття «Золотого м'яча» France Football і «Гравця року ФІФА». З 2010 по 2012 рік титул тричі поспіль отримував аргентинець Леонель Мессі. У 2013-му його володарем став Кріштіану Роналду.