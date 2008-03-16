Безквиткових фанів Спартака зібрали в Петербурзі на окремому полі

Московська міліція виставила додаткові наряди біля спортбарів у центрі міста, де болільники дивитимуться пряму трансляцію футбольного матчу між командами "Зеніт" і "Спартак", повідомив у неділю РІА Новости представник міліції громадської безпеки (МОБ) ГУВС Москви.

"У центральній частині міста налічується близько 40 спортивних барів, де болільники зможуть дивитися футбольний матч в прямій трансляції. Для недопущення можливих інцидентів на час телеперегляду і після нього біля спортбарів і на прилеглій території чергуватимуть посилені міліційні патрулі", - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, в місті на випадок виникнення непередбачених обставин створений мобільний резерв, до якого ввійшли бійці ЗМОП, сказав представник ГУВС.

Додаткові наряди міліції і військовослужбовців внутрішніх військ МВС РФ чергують на всіх станціях метро, а маршрути міських автопатрулів максимально наближені до місць розташування спортбарів.

Матч чемпіонату Росії з футболу "Зеніт" - "Спартак" розпочався в Санкт-Петербурзі. За даними УВС Санкт-Петербурга, стадіон заповнений - на матч продано 22 тисячі квитків. Перед грою відкриття урочиста церемонія відкриття чемпіонату Росії, в якій взяли участь капітани команд - зенітівець Анатолій Тимощук і спартаківець Сантос Моцарт.

Для болільників московського "Спартака", які приїхали на матч із "Зенітом" до Петербурга без квитків, організована трансляція матчу. "Їх відводять на запасне поле стадіону "Петровський". Там встановлений великий екран, де вони можуть дивитися пряму трансляцію матчу. Там встановлені туалети, болільники забезпечуються харчуванням", - сказав представник ГУВС.