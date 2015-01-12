Український легіонер НБА Лень оновив два особистих рекорду у матчі регулярного чемпіонату

Український легіонер команди Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Олексій Лень в матчі регулярного чемпіонату проти "Мемфіс Грізліс" оновив два особистих рекорди.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Лень провів на майданчику 31 хвилину, за які набрав 14 (5/9 ігри 4/4 штрафні) очок, 13 підбирань (4 в нападі), 1 перехоплення, 2 блок-шота, а також допустив 3 втрати і отримав 6 фолів.

Таким чином, він оновив рекорд за кількістю ігрового часу за матч і за кількістю підбирань.

Матч "Мемфіс" - "Фінікс" закінчився поразкою "сонячних" у впертій боротьбі після 2-го додаткового періоду (овертайму) з рахунком 110:122.

На даний момент у турнірній таблиці Західної конференції "Фінікс" займає 8-е місце, здобувши 22 перемоги при 18 поразках. Згідно з регламентом НБА до плей-офф чемпіонату, де безпосередньо розігрується титул чемпіона ліги, виходять по 8 кращих команд із Західної та Східної конференцій.