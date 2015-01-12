Тенісистка Світоліна встановила новий особистий рекорд у рейтингу, піднявшись на 26-е місце

В понеділок був опублікований новий рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA), згідно з яким харків'янка Еліна Світоліна піднялася з 28-го на 26-е місце.

Українка тим самим встановила новий особистий рекорд, повідомляє Тенісний портал України.

Свій показник у рейтингу українка зуміла поліпшити після того, як минулого тижня дійшла до півфіналу турніру в Брісбені (Австралія). Показник Світоліної поки залишається третім в історії українського тенісу після Олени Бондаренко (19) і Наталії Медведєвої (21).

Крім того, цього тижня Леся Цуренко займає 90-ю позицію (-2), Марина Заневська-124-ю (+1), Катерина Козлова - 138-ю (+2), а Юлія Бейгельзімер - 168 (+4).

Кращими серед наших співвітчизниць в парному рейтингу є Ольга Савчук - 57-е місце, Людмила Кіченок - 62, Надія Кіченок - 85 і Юлія Бейгельзімер - 89.

Сестри Кіченок також встановили особисті рекорди в парному рейтингу WTA.