Визначено склад збірної України на зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2015

Тренерські ради збірних України з зимових видів спорту визначили склад команди на ХІІ ЄЮОФ-2015. Нашу країну представлятиме 21 спортсмен, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українці виступатимуть у 7 видах cпорту з 8: біатлоні, гірських лижах, лижних гонках, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні та лижному двоборстві.

Склад збірної України на ХII зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль виглядає таким чином:

Біатлон - Бригадир Роман (Тернопільська), Дмитренко Валерія (Чернігів), Кошовець Владислав (Чернігівська), Кривонос Анна (Сумська), Сігеті Оксана (Чернігівська), Ситник Ганна (Київ), Телень Сергій (Чернігівська), Цимбал Богдан (Сумська);

Гірськолижний спорт - Карпушин Михайло (Львівська), Мосорук Ірина (Івано-Франківська);

Лижні гонки - Зубок Олена (Чернігівська), Головань Євген (Сумська), Орлик Андрій (Сумська), Стефанишин Ольга (Київ);

Лижне двоборство - Мазурчук Дмитро (Тернопільська);

Сноубординг - Кашпур Артем (Київ), Кириченко Дарина (Київ);

Стрибки на лижах с трампліну - Дроняк Христина (Івано-Франківська), Пасічник Степан (Тернопільська);

Фігурне катання - Гожва Дар’я (Київ), Павлов Іван (Київ).

З 25 по 30 січня понад 900 спортсменів віком 14-18 років змагатимуться за нагороди престижного турніру у 8 видах спорту в австрійському Форарльбергу та Ліхтенштейні.

Представники України під егідою Національного олімпійського комітету беруть участь у ЄЮОФ з 1993 року (в 1991 році українські спортсмени виступали у складі збірної команди CНД).

Незважаючи на те, що Фестиваль має коротку історію (літні проводяться з 1991 року, зимові – з 1993-го), але вже зумів довести свою значимість. Аналізуючи склад учасників ЄЮОФ, можна простежити таку тенденцію, що більшість згодом потрапляє в основні збірні своїх команд і успішно виступають на Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

В різні роки у Фестивалі брали участь такі відомі українські спортсмени, як Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, чотириразова Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, а також світові зірки сучасного спорту: триразовий Олімпійський чемпіон Пітер Ван ден Хугенбанд (Нідерланди), дворазова Олімпійська чемпіонка з лижних гонок Крістіна Шмигун (Естонія), , Олімпійські чемпіонки з легкої атлетики Габріела Сабо (Румунія), Кароліна Клюфт (Швеція), з тенісу Жюстін Енен-Арденн (Бельгія), багаторазова призерка Олімпійських ігор Євгенія Раданова (Болгарія) та багато інших.