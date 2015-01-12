Екс-біатлоніст збірної України Седнєв попався на допінгу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про позитивний аналізі допінг-проби А колишнього біатлоніста збірної України Сергія Седнєва. Позитивна проба була взята 22 січня 2013 року в Антхольці (Італія), повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Після первинної перевірки в 2013 році Седнєву не було повідомлено про позитивну пробу і тільки після повторної перевірки в грудні 2014 року прийшло повідомлення про виявлення невизначеного забороненого препарату.

Федерація біатлону України, у відповідності зі ст. 6.5 Антидопінгових правил IBU, провела внутрішнє розслідування, в результаті якого спортсмен не зміг пояснити або спростувати факт вживання ним заборонених речовин.

"Позитивні результати допінг-проби виявилися несподіваними, оскільки Федерація біатлону України проводить постійну роботу зі спортсменами, тренерами, лікарями та реабілітологами щодо неприпустимості застосування заборонених препаратів. Спортсмену була надана можливість повторної перевірки проби, яка обійшлася б Сергію в суму близько 2500 євро. Але оскільки Седнів через незадовільні результати протягом останніх сезонів, а також після двох перенесених операцій прийняв рішення завершити кар'єру, від подальших аналізів та/або розглядів у правовому полі він вирішив відмовитися", - повідомляється на сайті ФБУ.

Федерація біатлону України підтримує діяльність IBU і Всесвітнього антидопінгового агентства (WАDА) по боротьбі із застосуванням допінгу і підтримує заходи, спрямовані на забезпечення чистоти спорту. ФБУ сподівається на об'єктивне рішення Антидопінгової комісії IBU з цього приводу відповідно до Антидопінгових правил.

Як повідомляв УНІАН, Седнів завершив кар'єру після закінчення олімпійського сезону 2013/14. Він є бронзовим призером Чемпіонату світу-2011 в естафеті, а також срібним і бронзовим призером чемпіонату Європи-2009 і Універсіади-2007.