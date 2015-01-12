У великої кількості біатлоністів виявлені позитивні допінг-проби - президент IBU

00:06, 12 січня 2015
Спорт
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Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг анонсував велику кількість позитивних допінг-проб

Биатлон / expertsport.ru

Про це повідомляє "Isport".

"Нам вдалося виявити багато позитивних аналізів на заборонені препарати у спортсменів з різних країн", - заявив Бессеберг.

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"Завдяки новим технологіям ми зуміли удосконалити систему взяття допінг-проб, тому у нас є можливість перевірити ще старі аналізи. Саме в результаті такої перевірки ми отримали нові позитивні аналізи", - сказав президент IBU.

Швидше за все, IBU оголосить про результати розслідування наступного тижня.

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