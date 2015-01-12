У великої кількості біатлоністів виявлені позитивні допінг-проби - президент IBU
00:06, 12 січня 2015Спорт
1071
Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг анонсував велику кількість позитивних допінг-проб
У великої кількості біатлоністів виявлені позитивні допінг-проби / expertsport.ru
Про це повідомляє "Isport".
"Нам вдалося виявити багато позитивних аналізів на заборонені препарати у спортсменів з різних країн", - заявив Бессеберг.
Читайте такожВалентина Семеренко визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні
"Завдяки новим технологіям ми зуміли удосконалити систему взяття допінг-проб, тому у нас є можливість перевірити ще старі аналізи. Саме в результаті такої перевірки ми отримали нові позитивні аналізи", - сказав президент IBU.
Швидше за все, IBU оголосить про результати розслідування наступного тижня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter