У великої кількості біатлоністів виявлені позитивні допінг-проби - президент IBU

Про це повідомляє "Isport".

"Нам вдалося виявити багато позитивних аналізів на заборонені препарати у спортсменів з різних країн", - заявив Бессеберг.

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"Завдяки новим технологіям ми зуміли удосконалити систему взяття допінг-проб, тому у нас є можливість перевірити ще старі аналізи. Саме в результаті такої перевірки ми отримали нові позитивні аналізи", - сказав президент IBU.

Швидше за все, IBU оголосить про результати розслідування наступного тижня.