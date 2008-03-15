Результати 30-го туру англійської Прем`єр-ліги

Арсенал рятує хоч би нічию

Закінчилися сьогоднішні матчі 30-го туру англійської Прем`єр-ліги Ліверпуль - Редінг 2:1 (Маскерано 19, Торрес 48 - Матейовскі 4) Дербі - МЮ 0:1 (Роналду 76) Портсмут - Астон Вілла 2:0 (Дефо 11, Рео-Кокер 38, автогол) Вест Хем - Блекберн 2:1 (Аштон 39, Сірз 81 - Санта Крус 19) Сандерленд - Челсі 0:1 (Террі 10) Арсенал - Міддлсбро 1:1 (Туре 86 - Алядьєр 25) У МЮ та Арсенала - по 67 очок (у МЮ - гра в запасі), у Челсі - 64.

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