Результати 21-го туру чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу.

Карпати - Динамо 1:2 (Ощипко 2 - Шацьких 18, Гіоане 43)

Шахтар - Металіст 4:1 (Брандао 37, Чигринський 41, Фернандіньо 71, Адріано 90+5 - Дівич 16, пен.).

Кривбаси - Металург (Д) 1:1 (Бюлюкбаши 60 - Гвозденович 72)

Чорноморець - Закарпаття 3:1 (Мелло 25, 41, Коритько 45 пен. - Бабич 35).

Нагадаємо, що вчора зіграли внічию ФК Харків і Таврія (1:1, Гунчак 82 - Любенович 5).

Завтра тур закінчиться матчами між Арсеналом і Ворсклою, Металургом (З) і Нафтовиком, Дніпром і Зорею.

Шахтар кращий - не тільки за очками (50), а й за виграними матчами (16), за програними матчами (2), забитими голами (46) і пропущеними голами (13).