Головним тренером ФК "Полтава" стане Федорчук

Останні шість місяців Федорчук працював головним тренером ФК «Миколаїв».

Головним тренером футбольного клубу «Полтава» стане нинішній наставник футбольного клубу «Миколаїв» Олег Федорчук. Як повідомляє сайт ФК «Миколаїв», «9 січня Олег Федорчук, який працював упродовж останніх шести місяців головним тренером «Миколаєва», звільнився з нашої команди». Читайте такожМірча Луческу визнаний кращим тренером Румунії Як повідомляв УНІАН, головного тренера ФК «Полтава» Іллю Близнюка 2 січня було відправлено у відставку.

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