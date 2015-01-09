Санкт-Петербург буде змагатися з Бостоном за Олімпіаду-2024

Про це повідомляє офіційний сайт організації. Крім Бостона, на звання столиці літніх Ігор-2024 від США претендували Лос-Анджелес, Сан-Франциско і Вашингтон.

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«Ми відчуваємо хвилювання з приводу наших планів щодо заявки на Ігри 2024 року і думаємо, що в особі Бостона ми маємо надзвичайно сильного партнера, який буде взаємодіяти з нами в представленні переконливої заявки», - заявив глава НОК США Ларрі Пробст, повідомляє Lenta.ru.

Президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама привітали бостонців з обранням їх міста кандидатом від США. «Це місто навчило нас усіх, що значить бути сильними, як Бостон», - заявив Обама, натякаючи на відновлення Бостона після теракту під час марафону у квітні 2013 року.

Суперниками американського міста будуть Рим, Берлін або Гамбург (Німеччина зробить свій вибір пізніше - прим. ред.), а також, можливо, Санкт-Петербург, рішення про висунення якого поки не прийнято і буде залежати від економічної ситуації.

Офіційна процедура подачі заявок стартує 15 вересня нинішнього року і триватиме до квітня-травня 2016-го, коли Міжнародний олімпійський комітет остаточно затвердить міста, що претендують на організацію змагань. Місце проведення літньої Олімпіади 2024 буде визначено в 2017 році.

За свою історію США були господарями чотирьох літніх Олімпіад. Перша пройшла в 1904 році в Сент-Луїсі. Ігри 1932 і 1984 років відбулися в Лос-Анджелесі. Останні літні Олімпійські ігри на території Сполучених Штатів пройшли в 1996 році в Атланті. Зимові Ігри в США також проводилися чотири рази. Двічі столицею Олімпіади вибирався Лейк-Плесід (1932, 1980). По одному разу Ігри проводилися в Скво-Веллі (1960) і Солт - Лейк-Сіті (2002).