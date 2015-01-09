"Шахтар" полетів у Бразилію

Як повідомляє прес-служба клубу, на збори головний тренер Мірча Луческу взяв таких гравців: воротарі - Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький, Богдан Сарнавський; захисники - Даріо Срна, В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олександр Воловик, Іван Ордець; півзахисник Тарас Степаненко; нападник - Олександр Гладкий.

Також разом з першою командою в турне Бразилією вирушили півзахисник Віктор Коваленко і нападники Руслан Малиновський та Максим Малишев. Бразильські легіонери "Шахтаря" приєднаються до команди безпосередньо на батьківщині.

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З 16 по 25 січня українська команда проведе на американському континенті п'ять матчів: два в рамках турніру Granada Cup і три товариські поєдинки.

Суперниками "Шахтаря" по Granada Cup стануть бразильські клуби "Фламенго" і "Крузейро". Товариські зустрічі заплановані з командами "Байя", "Атлетіко Мінейро" і "Інтернасьональ". Матчі пройдуть у чотирьох містах Бразилії: Сальвадор, Белу-Орізонті, Порту-Алегрі та Бразиліа.