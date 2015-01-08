Збірна України залишається на 25-му місці в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 8 січня оприлюднила новий національний рейтинг збірних, згідно з яким команда України залишається на 25-му місці, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

За час з дня публікації попередньої версії рейтингу (18 грудня) національні збірні практично не проводили ігор. Тому в списку 45 кращих команд світу не відбулося жодної зміни.

Зокрема, у збірної України 854 пункту і вона на 2 пункти випереджає команду Еквадору, на стільки ж відстаючи від збірної Греції.

Десятки найсильніших команд світу, як і раніше, складають збірні Німеччини, Аргентини, Колумбії, Бельгії, Нідерландів, Бразилії, Португалії, Франції, Іспанії та Уругваю. Команди Італії та Англії не входять в 10-ку найсильніших у світі.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 12 лютого 2015 року.