Світоліна обіграла у чвертьфіналі тенісного турніру в Брісбені 9-у ракетку світу

У чвертьфінальному матчі 20-річна харків'янка за 2 години 5 хвилин обіграла суперницю з Топ-10 світового рейтингу Ангелік Кербер з Німеччини- 6:4, 5:7 6:3, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Світоліної 2 ейси і 1 подвійна помилка. Українка поступалася по ходу матчу 4:6, 0:3 (у другій партії Кербер вела з двома брейками), але зуміла переломити хід боротьби.

Це вже друга перемога харків'янки над Кербер. Вперше Еліна обіграла німецьку тенісистку на турнірі в Ухані восени минулого року. Рахунок особистих зустрічей між Світоліної і Кербер став 2-1 на користь українки.

За вихід у півфінал харків'янка посперечається з лідером посіву росіянкою Марією Шараповою.

Це буде друга особиста зустріч між ними. В минулому році в першому раунді турніру в Пекіні Шарапова перемогла Світоліну з рахунком 6:2 6:2.

Додамо, що в понеділок українська тенісистка встановить новий особистий рекорд у рейтингу WTA: Еліна підніметься як мінімум на 26-ту сходинку світової класифікації.