Найдорожчим футболістом світу назвали Мессі
23:30, 06 січня 2015Спорт
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В цьому році рейтинг найдорожчих футболістів світу очолив аргентинський нападник Ліонель Мессі.
REUTERS
Про це з посиланням на BBC Україна і Міжнародний центр спортивних досліджень CIES повідомляє Новое Время.
За даними CIES, трансферна вартість форварда Барселони становить 220 млн євро.
Друге місце в цьому рейтингу зайняв нападаючий Реала, португалець Кріштіану Роналду. Його вартість оцінюється у 133 млн євро.
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У листопаді 2014 Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії, тоді ж аргентинець був визнаний кращим бомбардиром за всю історію Ліги чемпіонів.
Повідомляється, що попередній рекорд був встановлений в 1955 році, коли показник іспанського футболіста Тельмо Сарра склав 251 гол.
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