Найдорожчим футболістом світу назвали Мессі

Про це з посиланням на BBC Україна і Міжнародний центр спортивних досліджень CIES повідомляє Новое Время.

За даними CIES, трансферна вартість форварда Барселони становить 220 млн євро.

Друге місце в цьому рейтингу зайняв нападаючий Реала, португалець Кріштіану Роналду. Його вартість оцінюється у 133 млн євро.

Читайте такожФІФА офіційно назвала номінантів на "Золотий м'яч-2014"

У листопаді 2014 Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії, тоді ж аргентинець був визнаний кращим бомбардиром за всю історію Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що попередній рекорд був встановлений в 1955 році, коли показник іспанського футболіста Тельмо Сарра склав 251 гол.