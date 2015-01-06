Китай подав заявку на проведення зимової Олімпіади-2022
МОК направить до Пекіна спеціальну комісію у березні цього року.
Представники влади Пекіна подали в Міжнародний олімпійський комітет офіційну заявку на проведення у 2022 році зимових Олімпійських ігор, передає агентство Газета.ru, посилаючись на «Сіньхуа».
МОК направить до Пекіна спеціальну комісію у березні цього року: експерти мають оцінити готовність міста до прийому Олімпіади.
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Столиця КНР подала спільну заявку з іншим китайським містом - Чжанцзякоу: у цьому населеному пункті, розташованому за 200 км на північний захід від Пекіна, розміститься гірський кластер змагань.
На даний час до числа кандидатів на проведення зимових Ігор-2022 входить також казахстанське місто Алмати.