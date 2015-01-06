Росія програла Канаді у напруженому матчі фіналу молодіжного ЧС з хокею (відеоогляд)

Росіяни почали перший період з двох пропущених шайб: за дві з половиною хвилини відзначилися Ентоні Дюклер і Нік Пол. В середині першої 20-хвилинки одну шайбу відбив Дмитро Юдін.

У другому періоді команди забили один одному по три шайби. Підряд закинули Коннор Макдевід, Макс Домі і Сем Райнхарт, а потім по шайби на свій рахунок записали Іван Барбашов, Сергій Толчинський і Микола Голдобін, встановивши рахунок 5:4. Заключна 20-хвилинка пройшла без голів, таким чином, по закінченні матчу була зафіксована перемога канадців з перевагою в одну шайбу, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожСпорт-2014: десять головних досягнень українських атлетівЗбірні Росії та Канади у восьмий раз зіграли між собою у фіналі молодіжної першості планети. Рахунок по перемогам у цих матчах нічийний - 4-4. Канадці в 16-й раз в історії стали переможцями МЧС і вперше завоювали золоті медалі турніру з 2009 року. Росіяни в останній раз ставали чемпіонами змагань у 2011 році, тоді у фіналі, названому «Дивом на льоду», Канада зазнала поразки (5:3), а всі п'ять шайб російські гравці закинули в останньому періоді.