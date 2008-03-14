Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Кубка УЕФА

17:31, 14 березня 2008
Спорт
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Перші матчі відбудуться 3 квітня

Після  жеребкування європейських клубних футбольних турнірів сталі відомі чвертьфінальні пари Кубка УЕФА:

Байєр - Зеніт

Рейнджерс - Спортінг

Баварія - Хетафе

Фіорентіна - ПСВ

Перші матчі 1/4 фіналу Кубка УЕФА відбудуться 3 квітня на полях команд, зазначених першими, поєдинки у відповідь - 10 квітня.

Результати жеребкування 1/2 фіналу

Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 2 - Чвертьфінал 4

Півфінали пройдуть 24 квітня і 1 травня.

Фінал - 14 травня в Манчестері.

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