Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Кубка УЕФА
17:31, 14 березня 2008Спорт
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Перші матчі відбудуться 3 квітня
Після жеребкування європейських клубних футбольних турнірів сталі відомі чвертьфінальні пари Кубка УЕФА:
Байєр - Зеніт
Рейнджерс - Спортінг
Баварія - Хетафе
Фіорентіна - ПСВ
Перші матчі 1/4 фіналу Кубка УЕФА відбудуться 3 квітня на полях команд, зазначених першими, поєдинки у відповідь - 10 квітня.
Результати жеребкування 1/2 фіналу
Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 3
Чвертьфінал 2 - Чвертьфінал 4
Півфінали пройдуть 24 квітня і 1 травня.
Фінал - 14 травня в Манчестері.
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