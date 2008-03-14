Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Кубка УЕФА

Перші матчі відбудуться 3 квітня

Після жеребкування європейських клубних футбольних турнірів сталі відомі чвертьфінальні пари Кубка УЕФА: Байєр - Зеніт Рейнджерс - Спортінг Баварія - Хетафе Фіорентіна - ПСВ Перші матчі 1/4 фіналу Кубка УЕФА відбудуться 3 квітня на полях команд, зазначених першими, поєдинки у відповідь - 10 квітня. Результати жеребкування 1/2 фіналу Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 3 Чвертьфінал 2 - Чвертьфінал 4 Півфінали пройдуть 24 квітня і 1 травня. Фінал - 14 травня в Манчестері.

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