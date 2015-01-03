Порошенко призначив держстипендії видатним спортсменам та тренерам

Про це йдеться в указі Президента № 2/2015 від 2 січня, розміщеному на сайті глави держави.

Зокрема Порошенко виділив одну довічну стипендію для особи, яка досягла 70 років - Майзліна Ісаака Юхимовича, 1930 року народження, заслуженого тренера СРСР та УРСР з баскетболу;

А також дворічні для спортсменів та тренерів:

Олега Петровича Базилевича - 1938 року народження, заслуженого тренера СРСР та УРСР по футболу, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України;

Джангобегової Анзори Соломонович - 1939 року народження, майстра спорту СРСР міжнародного класу з самбо і дзюдо, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України;

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Зименка Володимира Володимировича - 1935 року народження, майстра спорту СРСР міжнародного класу, заслуженого майстра спорту СРСР зі стендової стрільби;

Ковальчука Івана Миколайовича - 1961 року народження, майстра спорту СРСР міжнародного класу з веслування на байдарках і каное;

Курбатова Михайла Павловича - 1935 року народження, заслуженого тренера СРСР та УРСР з велоспорту, заслуженого працівника фізичної культури РРФСР;

Робульца Бориса Михайловича - 1939 року народження, заслуженого тренера СРСР та УРСР з легкої атлетики;

Серцевої Ніни Петрівни - 1923 року народження, заслуженого вчителя фізичної культури РРФСР, відмінника народної освіти СРСР.