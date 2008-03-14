Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

14:16, 14 березня 2008
Спорт
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Перші матчі відбудуться 1 і 2 квітня

Сьогодні в швейцарському Ньйоні проходить жеребкування фінальних стадій європейських клубних футбольних турнірів. Щойно стали відомі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів УЕФА:

«Арсенал» - «Ліверпуль»

«РомА» - «Манчестер Юнайтед»

«Шальке-04 - «Барселона»

«Фенербахче» - «Челсі»

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 1 і 2 квітня, поєдинки у відповідь - 8 і 9 квітня.

Результати жеребкування  1/2 фіналу

Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 4

Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 2

Півфінали пройдуть 22, 23 і 29, 30 квітня.

Фінал - 21 травня в Москві

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