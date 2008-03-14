Результати жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
14:16, 14 березня 2008Спорт
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Перші матчі відбудуться 1 і 2 квітня
Сьогодні в швейцарському Ньйоні проходить жеребкування фінальних стадій європейських клубних футбольних турнірів. Щойно стали відомі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів УЕФА:
«Арсенал» - «Ліверпуль»
«РомА» - «Манчестер Юнайтед»
«Шальке-04 - «Барселона»
«Фенербахче» - «Челсі»
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 1 і 2 квітня, поєдинки у відповідь - 8 і 9 квітня.
Результати жеребкування 1/2 фіналу
Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 4
Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 2
Півфінали пройдуть 22, 23 і 29, 30 квітня.
Фінал - 21 травня в Москві
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