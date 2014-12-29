Валентина Семеренко визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

За рішенням Національного олімпійського комітету України найкращою спортсменкою останнього місяця 2014 року визнано Олімпійську чемпіонку з біатлону Валентину Семеренко. Особистий наставник титулованої спортсменки Григорій Шамрай став найкращим тренером грудня.

На першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді українка двічі підіймалася на п’єдестал пошани. Вона здобула «срібло» у гонці переслідування (10 км) та стала третьою в індивідуальній гонці (15 км).

Свій успішний виступ спортсменка продовжила на етапі світового Кубка у словенській Поклюці, де принесла Україні дві бронзові нагороди – у спринті та гонці переслідування (10 км).

Чергову перемогу Валентина святкувала у німецькому Гельзенкірхені, де разом з Сергієм Семеновим посіла перше місце на традиційній Різдвяній гонці.

Наразі Валентина Семеренко займає другу сходинку поточного загального рейтингу Кубка світу з біатлону.

Найкращою спортсменкою місяця в Україні Валентина Семеренко стає вже вдруге. Символічно, що минулого разу подібне високе визнання НОК України спортсменка отримала також у грудні (2013 рік).