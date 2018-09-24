100 метрів пекельних випробувань заради перемоги подолали учасники всеукраїнських спортивних ігор «ЕБШ GAMEZ 2018»

У вересні 2018 року в одеському Палаці Спорту успішно відбулися треті «ЕБШ GAMEZ» – всеукраїнські масштабні спортивні ігри з перешкодами нового формату. Це спортивні змагання, але з дуже складними і підступними завданнями на силу, витривалість і спритність: з усім набором класичних спортивних вправ - підйом ваги, відтискання, стрибки тощо. Наступні змагання плануються навесні 2019 року.

Завдання учасників – на швидкість дійти до фінішу крізь смугу перешкод. Організатори не розголошують завдання та змінюють їх щороку, аби зберегти інтригу для учасників та глядачів. На «ЕБШ GAMEZ» не існує обмежень, взяти участь можуть не лише професійні спортсмени, але й усі охочі, прихильники активного способу життя будь-якого віку.

Засновники спортхабу ЕБШ Юлія Шум та Олександр Польовий організували «ЕБШ GAMEZ» з метою об’єднати ентузіастів спорту з усієї України. Дати можливість перевірити свої здібності і переконатися, що вони безмежні.

Цьогорічну смугу перешкод долали 46 спортсменів: 33 юнака та 13 дівчат. За медалі боролися також чемпіони України та Європи з різних видів спорту. Учасників вразив масштаб змагання: довжина перешкод склала 100 м, а максимальна висота – 6 м. За умовами змагань до початку ігор організатори тримали в секреті набір перешкод. Тому учасники змогли перевірити разом з функціональною підготовкою тіла і витривалістю свій поріг стресостійкості, що наочно демонструє відео:

Змагання тривали 12 годин, впродовж яких учасники пройшли два етапи: кваліфікація і фінал. Усе почалося зі стрибків по нахиленим подіумам, балансування між боксерськими грушами, рукоходів, пегбордів і канатів. Цю трасу подолали шестеро хлопців та троє дівчат, інші учасники вибули зі змагання. Фіналістів чекали більш складні силові завдання: Air Bike, вправи з гирями, Slamball, берпі зі стрибками через тумбу, тренажер для греблі.

Переможцями стали шестеро учасників. Вони отримали медалі «ЕБШ GAMEZ 2018», подарунки від спортхабу ЕБШ і партнерів – Puma, RUN Ukraine, Red Bull і Моршинська. Минулорічний переможець «ЕБШ GAMEZ 2017» Олександр Погребняк, тренер та чемпіон тайського боксу, став срібним призером. Пальму першості здобув кросфіт-атлет Роман Онищенко. Третє місце серед чоловіків посів Герман Кононов (кроссфіт атлет, працює в IT). Серед жінок призові місця розподілили: 1-е місце – Тетяна Вицуп (хореограф-постановник і тренер з танців); 2-е – Маргарита Кривко (раніше професіонально займалася легкою атлетикою, бере участь в марафонах); 3-є – Валентина Фомішкіна (тренер і співзасновник фітнес студії Bodyzone, призер трейлраннінг змагань). Окремо проводилося онлайн-голосування, переможець якого, Артем Васечко, отримав приз глядацьких симпатій завдяки своїй активній групі підтримки.

«Зацікавила невідомість та інтрига змагань. Емоції від подолання цієї грандіозної смуги були класні! Я не вірив, що зможу, хоча навантаження у моїх тренуваннях важкі. Найбільш складно було у фінальному комплексі, після усіх вправ довелося зробити 50 берпі через тумбу! Вони здавалися безкінечними! Хоча берпі я обожнюю, але не через тумбу 60 см і не на піску. Наступного року буду захищати свій титул», – поділився враженнями переможець «ЕБШ GAMEZ 2018» Роман Онищенко.

Ще одна переможниця, Таня Вицуп розповіла, що «…вирішила взяти участь за 4 дні до ігор. Це був хороший виклик собі. Але після того, як спостерігала за хлопцями і побачила рівень складності – коліна затремтіли. Проте внутрішній азарт і моє «хочу» нікуди не зникли. У фіналі були присідання з гирею 24 кг 50 разів, а це половина моєї ваги! Мені здавалося, що вона просто приб’є мене до землі».

Важливий момент організації Ігор «ЕБШ GAMEZ» – безкоштовні тренувальні класи для підготовки до змагань (без розголошення інформації про очікувані перешкоди). «Ми хвилювалися за учасників ігор, щоб всі залишилися у грі після того, як вперше побачать смугу перешкод перед стартом. Усі завдання ми придумуємо самостійно, готуємося і тестуємо їх на собі. Плануємо, щоб цей проект переріс у грандіозне спортивне шоу та підкорив серця прихильників спорту та активного способу життя», – поділилася планами Юлія Шум.

Вона зазначає, що наступні Ігри відбудуться через 6-7 місяців, навесні 2019 року в Києві. Вже розпочато підготовку до їх організації.