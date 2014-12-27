Українські біатлоністи Семеренко і Семенов виграли "Різдвяну гонку"

У німецькому Гельзенкірхені завершилася найпрестижніша у світовому біатлоні комерційна Різдвяна гонка", переможцем якої стала українська пара Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

Українці фінішували 5-ми в мас-старті, але в гонці переслідування практично не промахувалися на стрільбі і швидко пройшли дистанцію по швидкості.

Українці виграли з результатом 31 хвилина 03.2 секунди випередивши на фініші німців Хільдебранд/Лессер (7,7 секунди відставання) і росіян Романову/Гаранічева - 15,1 секунди.

Різдвяна гонка щорічно проходить в Гельзенкірхені протягом 13 років.