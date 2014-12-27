Українські біатлоністи Семеренко і Семенов виграли "Різдвяну гонку"
21:04, 27 грудня 2014Спорт
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У Гельзернкирхене (Німеччина) завершилася найпрестижніша комерційна гонка
Семеренко і Семенов виграли престижну гонку / biathlon-aufschalke.de
У німецькому Гельзенкірхені завершилася найпрестижніша у світовому біатлоні комерційна Різдвяна гонка", переможцем якої стала українська пара Валентина Семеренко та Сергій Семенов.
Українці фінішували 5-ми в мас-старті, але в гонці переслідування практично не промахувалися на стрільбі і швидко пройшли дистанцію по швидкості.
Українці виграли з результатом 31 хвилина 03.2 секунди випередивши на фініші німців Хільдебранд/Лессер (7,7 секунди відставання) і росіян Романову/Гаранічева - 15,1 секунди.
Різдвяна гонка щорічно проходить в Гельзенкірхені протягом 13 років.
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