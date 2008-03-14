Матузалем хоче повернутися в «Шахтар», Луческу вагається

Без трьох гравців основи у надважливому матчі Чемпіонату України проти "Металіста" змушений вийти донецький "Шахтар".

Участь Раца, Дуляя та Ілсіньйо в суботній грі під великим питанням, однак усі футболісти вже тренуються в основній групі. Про це напередодні на відкритому тренуванні гірників говорив наставник віце-чемпіона України Мірча Луческу. Румунський фахівець оцінив шанси на перемогу в протистоянні з харківським "Металістом" як приблизно рівні.

Крім компліментів на адресу майбутнього опонента, Луческу прокоментував нещодавню заяву Матузалема, який нібито визнав свою помилку і готовий повернутись у "Шахтар".

"За час відсутності Матузелема виросли нові гравці. Говорити щось конкретно зарано. Немає остаточного вердикту. Повернення його виключати також не можна", - зазначив тренер гірників.

ICTV