У Росії заговорили про брак грошей на ЧС-2018
12:14, 26 грудня 2014Спорт
0
Голова оргкомітету "Росія-2018", міністр спорту РФ Віталій Мутко заявив, що у організації існує дефіцит бюджету на 2015-й рік, і вона збирається залучити пожертви.
Мутко розповів про дефіцит бюджету на підготовку до ЧС-2018
У п'ятницю відбулося четверте засідання керуючого оргкомітету "Росія-2018", повідомляє Р-Спорт.
"Бюджет на 2015-й рік був затверджений. Рік буде напружений. Ті прохання, які є у оргкомітету, бюджет через ситуацію в країні не може поки задовольнити. Будемо намагатися залучати якісь пожертви (від приватних і державних компаній). Є певний дефіцит. Хочеться провести на гарному рівні жеребкування - це головний захід 2015 року", - сказав Мутко журналістам.
Читайте такожПрезентована емблема ЧС-2018 з футболу
Раніше в листопаді директор оргкомітету "Росія-2018" Олексій Сорокін повідомив, що бюджет організації обчислюється в іноземній валюті, тому не залежить від курсу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter