У Росії заговорили про брак грошей на ЧС-2018

У п'ятницю відбулося четверте засідання керуючого оргкомітету "Росія-2018", повідомляє Р-Спорт.

"Бюджет на 2015-й рік був затверджений. Рік буде напружений. Ті прохання, які є у оргкомітету, бюджет через ситуацію в країні не може поки задовольнити. Будемо намагатися залучати якісь пожертви (від приватних і державних компаній). Є певний дефіцит. Хочеться провести на гарному рівні жеребкування - це головний захід 2015 року", - сказав Мутко журналістам.

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Раніше в листопаді директор оргкомітету "Росія-2018" Олексій Сорокін повідомив, що бюджет організації обчислюється в іноземній валюті, тому не залежить від курсу.