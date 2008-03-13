Результати матчів Кубка УЄФА
23:31, 13 березня 2008Спорт
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Рейнджерс приєднався до переможців
Закінчується ігровий день у розіграші 1/8 Кубка УЄФА.
Вердер - Рейнджерс 1:0 (Дієго 58). За підсмуком двох матчів (1:2) до чвертьфіналу проходить Рейнджерс.
Спортинг - Болтон 1:0 (Перейрінья 85). Цей рахунок влаштовує Спортінг, який зіграв перший матч унічию 1:1.
Нагадаємо, що вчора до чвертьфіналу вийшли Баварія, Зеніт, Фіорентіна, Хетафе, ПСВ і Байєр.
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