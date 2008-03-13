Результати матчів Кубка УЄФА

Закінчується ігровий день у розіграші 1/8 Кубка УЄФА.

Вердер - Рейнджерс 1:0 (Дієго 58). За підсмуком двох матчів (1:2) до чвертьфіналу проходить Рейнджерс.

Спортинг - Болтон 1:0 (Перейрінья 85). Цей рахунок влаштовує Спортінг, який зіграв перший матч унічию 1:1.

Нагадаємо, що вчора до чвертьфіналу вийшли Баварія, Зеніт, Фіорентіна, Хетафе, ПСВ і Байєр.